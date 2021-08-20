Другий допінговий провал тенісистки
Варвара Лепченко тимчасово не зможе виходити на корт для участі у змаганнях. У пробі американської тенісистки, яку вона здала 12 липня на турнірі WTA 250 в угорському Будапешті, виявили заборонені речовини адрафініл (метаболіт модафініла).
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- Адрафініл – препарат, який використовують для підвищення пильності, уваги, неспання, позитивного настрою та інших параметрів. Хитрий спосіб для людей, які хочуть уникати втоми.
Спортсменку повідомили про порушення 9 серпня. Варвара має шанс звернутись до голови незалежного трибуналу для скасування дискваліфікації. Наразі американка цим правом не скористалася.
Для 35-річної тенісистки ця дискваліфікація стала вже другою у кар'єрі. Взимку 2016 року під час змагань у австралійському Брисбені Лепченко повністю провалила допінговий протокол. Американка здала аж чотири позитивні допінг-тести на мельдоній.
З 12 березня набрала чинності її дискваліфікація. Але вже 13 квітня усі звинувачення зі спортсменки зняли.
Хто така Варвара Лепченко: головне
- Відзначимо, що Варвара Лепченко має українське походження. Дівчина народилась в Узбекистані у сім'ї з українським корінням. Із 2007 року виступає за США.
- Станом на 20 серпня американська тенісистка посідає 124 позицію у загальному рейтингу WTA. Після оновлення Лепченко підійнялась у списку на три сходинки. У її активі на момент дискваліфікації є 662 зароблені очки.
- За свою кар'єру тенісистка заробила понад 5 мільйонів доларів призових. У 2010 році посідала свою найвищу позицію у рейтингу – 19 місце.