Клубний рейтинг УЄФА: Шахтар зберігає хороші шанси на пряме потрапляння в Лігу чемпіонів
Джерело:сайт УЄФА
Донеччани утримують місце у топ-25 таблиці коефіцієнтів. З великою долею ймовірності "гірники" опиняться в основній стадії ЛЧ, якщо виграють чемпіонат України.
Два тижні тому українські клуби завершили виступи в осінній частині євросезону 2023-2024. Підопічні Маріно Пушича поступились Порту та вилетівли з Ліги чемпіонів у плей-оф Ліги Європи.
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Українські клуби просіли
Тим часом УЄФА оновив клубний рейтинг після закінчення групових етапів. У ньому найкращою командою України продовжує залишатись Шахтар.
Донеччани замикають топ-25 списку. У свою чергу Динамо впало аж на 65 сходинку, а Зоря посідає 87-му. Усі команди, крім Шахтаря, вже припинили виступи у цьому євросезоні.
Позиції українських команд:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|БАЛИ
|25
|Шахтар
|63,000
|65
|Динамо
|26,500
|87
|Зоря
|18,500
|141
|Дніпро-1
|10,500
|247
|Ворскла
|4,500
|248
|Колос
|4,000
|249
|Олександрія
|3,000
|250
|Десна
|2,000
|251
|Маріуполь
|2,000
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У загальному рейтингу лідирує чинний переможець Ліги чемпіонів Манчестер Сіті, який випереджає Баварію та Реал. Відзначимо, що з наступного сезону Україна не матиме прямої путівки в основний раунд Ліги чемпіонів.
Топ-10 клубного рейтингу УЄФА:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|КРАЇНА
|БАЛИ
|1
|Манчестер Сіті
|Англія
|141,000
|2
|Баварія
|Німеччина
|136,000
|3
|Реал
|Іспанія
|123,000
|4
|ПСЖ
|Франція
|108,000
|5
|Ліверпуль
|Англія
|107,000
|6
|Інтер
|Італія
|99,000
|7
|Лейпциг
|Німеччина
|96,000
|8
|Челсі
|Англія
|96,000
|9
|Манчестер Юнайтед
|Англія
|92,000
|10
|Рома
|Італія
|91,000
Щасливий квиток для Шахтаря
Втім, саме Шахтар матиме змогу опинитись напряму у цій стадії. Якщо цього сезону ЛЧ виграє команда, що гарантує собі місце в турнірі через чемпіонат, вакантне місце буде віддане найбільш рейтинговій команді Чемпіонського шляху кваліфікації.
Наразі ним є як раз Шахтар. Ще мають шанси обійти донеччан Славія (32 місце) та Копенгаген (37 місце). Але цим командам треба відіграти цього євросезону 10 та 11.5 балів відповідно, тобто зайти доволі далеко в плей-оф ЛЧ або ЛЄ.
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Втім, Шахтар втратить цю опцію, якщо не виграє чемпіонат України. Інші наші клуби не зможуть претендувати на цю путівку за квотою чемпіона Ліги чемпіонів.