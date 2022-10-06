У середу Андрій Лунін провів свій перший матч в Лізі чемпіонів. Воротар Реала вдало відіграв проти Шахтаря, а його команда виграла з рахунком 2:1.

До теми Шахтар мінімально поступився Реалу у матчі Ліги чемпіонів

Дебют українця став можливий через травму, яку отримав перший номер Реала Тібо Куртуа. Як стало відомо іспанським ЗМІ, у Андрія буде ще два матчі для того, щоб показати себе.

Бельгієць точно не буде готовий до наступного матчу Ла Ліги проти Хетафе (8 жовтня). Також скоріш за все Лунін буде в основі і на другий матч проти Шахтаря (11 жовтня). Очікується, що Куртуа буде готовий до Ель Класіко проти Барселони, яке пройде 16-го числа.

Історія Луніна в Реалі

Нагадаємо, що Андрій Лунін перебрався в мадридський клуб у 2018 році із Зорі. За цей час він так і не став основним гравцем, переходячи в оренди до Леганеса, Вальядоліда та Ов'єдо.

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Останні два сезони Андрій був дублером Тібо Куртуа, але за весь цей час зіграв всього 6 матчів за команду. Нині Реал іде на другій позиції в Ла Лізі, поступаючись Барселоні лише за різницею м'ячів.