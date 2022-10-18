Рейтинг найкращих футбольних тренерів світу: два колишні наставники Шахтаря потрапили у топ-50
Джерело:FourFourTwo
Футбольний журнал FourFourTwo оприлюднив свій рейтинг найкращих тренерів світу на даний момент. Лідером його став наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.
FourFourTwo проаналізував керманичів європейських клубів і створив свій топ-50 найкращих.
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Опинилися у топ-50 і два колишніх тренери донецького Шахтаря: Роберто Де Дзербі розмістився на 41-й стрічці, а Паоло Фонсека – на 45-й.Незважаючи на те, що зустріч Де Дзербі і Шахтарем була доволі короткою, однак можна сміливо сказати, що зірка Михайла Мудрика почала своє сходження саме при ньому. А тому принаймні за це ми можемо подякувати колишньому тренеру донеччан. Безумовно, автори рейтингу внесли Де Дзербі до рейтингу, в тому числі, і за роботу в Шахтарі. А також за його результати в Сассуоло та тепер у Брайтоні
Перше місце посів тренер МанСіті Пеп Гвардіола.
На другому місці опинився нинішній наставник Андрія Луніна у мадридському Реалі Карло Анчелотті. Замкнув же трійку головний тренер Ліверпулю Юрген Клопп.
Також наявний в рейтингу і тренер Арсеналу Мікель Артета, за який виступає Олександр Зінченко.
В цілому десятка лідерів виглядає так:
- Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
- Карло Анчелотті (Реал)
- Юрген Клопп (Ліверпуль)
- Антоніо Конте (Тоттенгем)
- Стефано Піолі (Мілан)
- Мікель Артета (Арсенал)
- Томас Тухель
- Грэм Поттер (Челсі)
- Юліан Нагельсманн (Баварія)
- Діего Сімеоне (Атлетико Мадрид)
Нагадаємо, напередодні в Парижі відбулося вручення найпрестижнішої футбольної премії для гравців "Золотий м'яч". Цього року перемогу святкував французький форвард мадридського Реалу Карім Бензема.