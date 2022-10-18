Рейтинг найкращих футбольних тренерів світу: два колишні наставники Шахтаря потрапили у топ-50

Футбольний журнал FourFourTwo оприлюднив свій рейтинг найкращих тренерів світу на даний момент. Лідером його став наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

FourFourTwo проаналізував керманичів європейських клубів і створив свій топ-50 найкращих.

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Опинилися у топ-50 і два колишніх тренери донецького Шахтаря: Роберто Де Дзербі розмістився на 41-й стрічці, а Паоло Фонсека – на 45-й.

Незважаючи на те, що зустріч Де Дзербі і Шахтарем була доволі короткою, однак можна сміливо сказати, що зірка Михайла Мудрика почала своє сходження саме при ньому. А тому принаймні за це ми можемо подякувати колишньому тренеру донеччан. Безумовно, автори рейтингу внесли Де Дзербі до рейтингу, в тому числі, і за роботу в Шахтарі. А також за його результати в Сассуоло та тепер у Брайтоні

Перше місце посів тренер МанСіті Пеп Гвардіола.

На другому місці опинився нинішній наставник Андрія Луніна у мадридському Реалі Карло Анчелотті. Замкнув же трійку головний тренер Ліверпулю Юрген Клопп.

Також наявний в рейтингу і тренер Арсеналу Мікель Артета, за який виступає Олександр Зінченко.

В цілому десятка лідерів виглядає так:

Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) Карло Анчелотті (Реал) Юрген Клопп (Ліверпуль) Антоніо Конте (Тоттенгем) Стефано Піолі (Мілан) Мікель Артета (Арсенал) Томас Тухель Грэм Поттер (Челсі) Юліан Нагельсманн (Баварія) Діего Сімеоне (Атлетико Мадрид)

Нагадаємо, напередодні в Парижі відбулося вручення найпрестижнішої футбольної премії для гравців "Золотий м'яч". Цього року перемогу святкував французький форвард мадридського Реалу Карім Бензема.