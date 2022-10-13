Нокаутував Рейнджерс: Салах став автором найшвидшого хет-трику в історії Ліги чемпіонів

У середу, 12 жовтня, Ліверпуль гостював на стадіоні Рейнджерса у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів-2022/2023. Головним маестро матчу став Мохаммед Салах.

Якщо перша частина зустрічі закінчилась мировою 1:1, то другий тайм був куди щедрішим на голи. Щоправда, забивала лише одна команда – Ліверпуль.

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Новий результативний рекорд Ліги чемпіонів

Шість м'ячів влетіло у ворота шотландського клубу. Справжнім жахом для Рейнджерса став Мохаммед Салах. Правий вінгер "мерсисайдців" тричі засмучував голкіпера суперника.

Салах став автором найшвидшого в історії Ліги чемпіонів хет-трику. На це єгиптянину знадобилось 6 хвилин та 12 секунд. Зірковий футболіст англійського клубу забивав у проміжку між 75-ю та 81-ю хвилиною.



Салах – автор найшвидшого хет-трику ЛЧ / Фото з твітеру Ліверпуля

Мохаммед Салах переплюнув рекорд Бафетімбі Гоміса, який у 2011-му забив три голи за 8 хвилин.

У сезоні-2022/2023 Салах вже провів 13 матчів, у яких наколотив 8 голів та зробив 4 асисти.

Сам матч закінчився знищенням Рейнджерса – 1:7, розгромна перемога Ліверпуля.

Перемога дозволила команді Юргена Клоппа відірватись від нідерландського Аякса у групі "А". Між ними вже різниця у 6 очок. "Мерсисайдці" набрали 9 балів, а у суперника з Нідерландів – 3 пункти.

Лідер групи Наполі випереджає Ліверпуль на 3 очки. Аутсайдером таблиці є якраз Рейнджерс, який після 4-х турів не набрав жодного балу.

Рейнджерс – Ліверпуль: відеоогляд матчу