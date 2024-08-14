Колишній арбітр ФІФА виніс вердикт щодо спірного вилучення в матчі Рейнджерс – Динамо

У вівторок, 13 серпня, відбулися поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025. В одному з них шотландський Рейнджерс у Глазго приймав київське Динамо.

Команда Шовковського наприкінці матчу вирвала перемогу з рахунком 2:0. Майже весь другий тайм господарі грали у меншості через вилучення бразильського півзахисника Жефте.

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Чи помилився арбітр із вилученням

Ця червона картка викликала жваве обговорення у футбольних колах. Тренер Рейнджерс навіть заявив, що це було найгірше рішення судді, яке він бачив за понад 30 років футбольної кар'єри.

Після гри свою оцінку епізоду дав колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек. Він розповів, чи вважає вилучення Жефте на 51-й хвилині справедливим.

"У боротьбі за верховий м'яч зійшлися Караваєв і Жефте. Бразильський гравець вистрибнув раніше та вище за опонента, першим зігравши в м'яч, а Караваєв, не встигаючи дотягнутися до круглого, підліз під руку суперника. Сталося звичайне ігрове зіткнення. Італійський арбітр, мабуть, не зовсім вдало вибрав позицію, дивився під викривленим кутом, вважаючи, що Жефте навмисне вдарив ліктем Караваєва по обличчю. Як підсумок – вилучення.

Якщо бути об'єктивним, це помилкове рішення. Можна було б продовжити гру. Таких єдиноборств у чемпіонаті Шотландії, Англії вдосталь. І навряд чи там судді зупиняють гру. Але хай там як не було, Динамо грало класно та заслужено перемогло. А ціна вилучення для Рейнджерс виявилася високою. На жаль, у таких ситуаціях із жовтою карткою ВАР не може втручатися, виправляючи помилку арбітра", – заявив Шебек.

. У вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє проти австрійського РБ Зальцбург. Поєдинки відбудуться 21 та 27 серпня.

Зазначимо, що у разі перемоги у двоматчевому протистоянні "біло-сині" вийдуть до групової стадії Ліги чемпіонів, якщо ж сильнішими виявляться австрійці, то віцечемпіон УПЛ братиме участь у Лізі Європи.