Реваншу не буде, – Лопес відмовляється від другого бою з Ломаченком

Непереможний американець Теофімо Лопес вкотре запевнив, що не планує битися з Василем Ломаченком. Абсолютний чемпіон світу заявив, що його не цікавить реванш з українцем.

Лопес: Дивлюся тільки вперед

24-річний Лопес заявив, що перемога над Ломаченком у жовтні 2020 року дозволила йому стати королем важкої ваги. Також Теофімо звернув увагу, що Ломаченко прагне битися з його попередніми суперниками.

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"Безумовно, перемога над Ломаченком зробила мене королем легкого дивізіону. Ломаченко сам про це сказав. Він б'ється з тими, кого я залишив позаду, він намагається повернутися. Прикольно, коли говорять, що він знову отримає бій зі мною", – зазначив американець.

За словами боксера, бій з Ломаченком не входить у його плани.

Але я дивлюся тільки вперед, я це вже пройшов. Я переслідую більш значущі речі, на зразок бою з Тейлором та іншими хлопцями. Реваншу не буде. Якби я програв, мені б вони не дали реваншу. Так, а чому я тоді повинен? Я не буду цього робити,

– резюмував Лопес.