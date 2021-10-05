У реванші з Джошуа буду ще сильнішим і швидшим, – обіцянка Усика, яка може налякати Ентоні

Олександр Усик продовжує насолоджуватись яскравою перемогою над Ентоні Джошуа. Український боксер обіцяє підійти до реваншу у ще кращій формі.

Усик: Наступного разу я виступлю навіть краще

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі Олександр Усик готовий вдруге вийти на ринг проти Ентоні Джошуа. Українець готовий ще раз здивувати британського боксера.

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Усик залишився задоволений своїм рівнем боксу у першому поєдинку. Але додав, що це далеко не його максимум. До бою-реваншу Олександр пообіцяв підійти ще сильнішим та швидшим.

У бою з Ентоні Джошуа я показав гарний виступ, але наступного разу я виступлю навіть краще. Я не відчуваю ніяких обмежень. Я буду сильнішим і швидшим у наступному бою. Ви завжди повинні долати свої кордони за рахунок трудової етики, амбіцій і наполегливої ​​роботи. Рухайтеся вперед і нікому не дозволяйте вас зупинити,

– заявив Усик.