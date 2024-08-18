Чжан Чжилей зробив прогноз на бій-реванш Усик – Ф'юрі

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей прокоментував реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Він визначив свого фаворита на бій.

У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, однак британець активував право на реванш.

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Прогноз Чжилея на реванш Усик – Ф'юрі

Китайський боксер вважає, що саме українець знову здобуде перемогу.

У першому бою Усик вже знайшов спосіб перемогти Тайсона Ф'юрі, і він продовжить робити це. Тому я думаю, що результат першого бою повториться,

– розповів Чжан Чжилей.

Олександр Усик відмовився від пояса абсолютного чемпіона світу. 21 вересня за титул битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між боксерами запланований на 21 грудня 2024 року.