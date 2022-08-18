Він зараз на своїй хвилі, – Уайлдер зробив прогноз на реванш Усик – Джошуа

Вже 20 серпня Олександр Усик знову з'явиться на ринзі проти Ентоні Джошуа. Більшість у боксерській спільноті віддають перевагу у реванші українському боксеру.

Уайлдер: Усик легко переможе

Американський боксер Деонтей Уайлдер залишив свій прогноз не реванш Усик – Джошуа. Колишній суперник Тайсона Ф'юрі пророкує перемогу українського боксера.

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Він впевнений, що фізична форма, у якій перебуває українець, завадить Ентоні взяти реванш. Однак Уайлдер не виключає, що поєдинок може принести несподіваний результат.

Моє серце підказує, що Усик легко переможе, він зараз на своїй хвилі. Втім, під час бою може статися все. Обом бажаю удачі, бажаю уникнути пошкоджень,

– сказав Уайлдер.

Майже усі вірять у перемогу українця