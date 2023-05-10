Донецький Шахтар теж страждає від грубих помилок суддів. Тому "гірники" вдались до радикальних методів. Генеральний директор клубу Сергія Палкін розповів, що донеччани придбають для Української Прем'єр-ліги дві машини VAR, які зможуть допомагати арбітрам на матчах УПЛ у наступному сезоні-2023/2024.

Цікаво Шахтар змінить стадіон для проведення домашніх матчів у єврокубках

Палкін: Прізвища арбітрів ми знаємо вже краще, ніж прізвища гравців команд суперників

Нагадаємо, що наразі на матчах українських клубів працює лише дві машини VAR. Функціонер Шахтаря сконцентрував свою увагу на помилках суддів в останніх турах української першості.

"Останнім часом багато було сказано про суддівство в УПЛ. Потужний потік негативу, кожного туру незрозумілі суддівські рішення, які не те що знижують і без того невисокий інтерес до нашого футболу, – вони цей інтерес остаточно вбивають. Судді та їхні скандальні картки, пенальті, скасування голів упевнено вийшли на перший план коментарів експертів. Прізвища арбітрів ми знаємо вже краще, ніж прізвища гравців команд суперників. І якщо ми так багато говоримо про арбітраж, слід визнати: тут є явна проблема", – наголосив Палкін.

Роблять усе, аби зменшити кількість помилок в українському футболі

Гендиректор "гірників" заявив, що така купівля машин VAR не стане розв'язанням усіх проблем українського футболу, але зменшить кількість помилок арбітрів. Також збільшення кількості подібних машин наблизитись УПЛ до рівня футбольних чемпіонатів інших країн.

Сергій Палкін зазначив, що система VAR повинна працювати на усіх поєдинках УПЛ, тоді усі клуби будуть грати у рівних умовах.

Ці дві машини VAR Шахтар придбає із зазначених 60 мільйонів гривень, які клуб обіцяв використати на розвиток футболу в Україні.

Що робити? Одним із рішень ми бачимо системне використання сучасних технологій VAR на всіх матчах УПЛ. Безумовно, VAR – не панацея, але сьогодні це вже обов’язкова необхідність, яку визнали й використовують у більшості футбольних чемпіонатів у всьому світі. Усі клуби мають бути в рівних умовах, і необхідно, щоб VAR працював на кожному матчі. Тому ФК Шахтар ухвалив рішення щодо придбання двох машин VAR, які клуб передає УАФ для обслуговування матчів УПЛ наступного сезону. Обидві машини буде придбано з тих 60 мільйонів гривень, які ми обіцяли раніше спрямувати на підтримку українського футболу,

– зазначив генеральний директор "гірників".

Палкін вірить, що збільшення кількості машин VAR суттєво знизить кількість суддівських помилок, які у підсумку приводять до скандалів між командами. Адже в Україні все менше говорять про футбол, а вже більше про скандальні епізоди під час матчів.

Нагадаємо, що в останніх турах Дніпро-1, який бореться із Шахтарем та Зорею за чемпіонство, звинуватили у договірних матчах. Начебто дніпряни зіграли на кантору у грі проти Металіста, у якій переграли харківського суперника з рахунком 5:0. Також є сумніви до чесності іншого матчу Металіста проти Львова. Букмекерська компанія vbet не приймала ставок у лайві, а сам поєдинок УПЛ закінчився мінімальною перемогою харків'ян 1:0.

Також чимало є скандалів навколо незарахованих "чистих" голів, пенальті, непризначених 11-метрових та інших епізодів із вилученнями.