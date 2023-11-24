"Не розуміє футболу": легендарний тренер згадав розмову з Лемпардом про якості Мудрика

Михайло Мудрик у січні 2023 року перейшов з донецького Шахтаря в лондонський Челсі. Трансфер обійшовся англійцям у 70 мільйонів євро, а ще 30 прописані у вигляді бонусів.

На момент підписання контракту головним тренером "синіх" був Грем Поттер, якого у квітні змінив зірковий Френк Лемпард. Він очолював команду у статусі виконувача обов'язків та встиг трішки попрацювати з українським вінгером.

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Проблема з розумінням футболу

Легенда тренерського цеху 76-річний Гаррі Реднапп пригадав розмову з тодішнім наставником Челсі про Михайла Мудрика. Він розповів, що Лемпард був вражений швидкісними якостями українського футболіста, але називав недолік, який не дозволив тому зі старту демонструвати високий рівень гри в новій команді.

Я пам'ятаю, як говорив із Френком Лампардом, коли він повернувся до Челсі, а клуб перед цим підписав Михайла Мудрика. Френк сказав мені: "Мудрик дуже швидкий, він як блискавка, але він не розуміє футболу".



Я тоді подумав: "90 мільйонів фунтів, і він не розуміє футболу? Ну, він повинен розуміти все, якщо за нього платять 90 мільйонів",

– сказав Реднапп.

Зазначимо, що з початку сезону-2023/2024 Челсі очолює Маурісіо Почеттіно, який знайшов підхід до українця та навіть проводив з українцем індивідуальні заняття, щоб повернути впевненість.

Це дало свій результат. Михайло Мудрик у нинішній кампанії провів 11 матчів за лондонський клуб, у яких відзначився першими двома голами за "синіх" та до отримання травми був стабільним гравцем основи.

. Наступний матч Челсі відбудеться 25 листопада. О 17:00 "сині" на виїзді гратимуть з Ньюкаслом. Наразі лондонці перебувають на десятій сходинці турнірної таблиці АПЛ та відстають від зони Ліги чемпіонів на 10 очок.