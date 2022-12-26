"Ф'юрі відправить Усика до Верховної Ради": Редкач не дає шансів українцю в битві за абсолют

Новий 2023 рік має подарувати українським вболівальникам довгоочікуваний поєдинок за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Переможець бою навіки впише своє ім'я в історію боксу.

Бій між супер-чемпіонами сучасності Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком практично погоджений. Залишилося узгодити деталі проведення мегафайту.

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Редкач: Тайсон відправить Усика на галактику, а потум до Верховної Ради

Своїм коментарем стосовно потенційного поєдинку поділився скандальний український боксер Іван Редкач. На його думку, володар чемпіонських поясів WBO / IBF / WBA Super поступається за класом "Циганському королю".

Тайсон спочатку відправить його на галактику, а потім до Верховної Ради України. На цьому закінчиться кар'єра Усика. Тайсон Ф'юрі та Усик знаходяться на різних рівнях боксу. Я був на трьох чи чотирьох боях Ф'юрі в залі, і це було неймовірно. Я був на його боях проти Деонтея Вайлдера, і після того, як він падав у нокдаун, я не вірив, що він встане, а він просто як термінатор піднявся за кілька секунд і не програв у результаті жодного бою йому,

– заявив епатажний боксер.

На думку Редкача, поразка Усика у поєдинку за абсолют поставить хрест на його кар'єрі.

"Інших варіантів для Саші після поразки від Ф'юрі я взагалі не бачу. Провести йому бій з Вайлдером після цього? Такий бій потім уже буде нікому не потрібен після нищівної поразки від Ф'юрі", – сказав Редкач.

Зазначимо, що сам Іван Редкач не може похвалитися такими досягненнями як у Олександра Усика. Він більше уваги приділяє хейту відомих боксерів, ніж власним виступам на рингу.