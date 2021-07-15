Тролінг продовжується: Редкач назвав Ломаченка колишньою дівчиною Лопеса

Іван Редкач знову "затролив" земляка Василя Ломаченка. Український боксер взявся за старе, між спортсменами знову може спалахнути конфлікт.

Жарти у сторону Ломаченка

35-річний Іван Редкач знову взявся за своє. Боксер пожартував над Василем Ломаченком. Зробив він це на офіційній сторінці онлайн-платформи DAZN, яка здійснює трансляцію спортивних подій.

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Редкач відповів на опитування у твітері про найбільш недооціненого чемпіона світу. Іван написав свій варіант, назвавши Ломаченка.

Під постом скандальний боксер у коментарі назвав Василя колишньою дівчиною Теофімо Лопеса. Швидше за все Іван так написав через те, що Ломаченко програв американцю.

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