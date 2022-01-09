Ребров зазнав першої поразки в ОАЕ, поступившись прямому конкуренту
Джерело:24 канал
У матчі 13-го туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн Сергія Реброва поступився на виїзді Аль-Шарджі з рахунком 0:2. Ця поразка стала для команди українського наставника першою цього сезону.
Аль-Шарджа – Аль-Айн 2:0
Голи: Кайо, 11, Луанзінью, 18
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Перший матч Аль-Айна у чемпіонаті після Нового року вийшов невдалим – команда Реброва програла Аль-Шарджі. Результат було здобуто вже в дебюті поєдинку – Кайо відкрив рахунок на 11 хвилині, а Луанзінью через 7 хвилин зробив перевагу переконливою.
У другому таймі підопічні Реброва володіли більше м'ячем, але за ударами статистика ідентична – 9 загалом та по 2 у площину воріт. У складі Аль-Шарджи у стартовому складі вийшов екс-вінгер Шахтаря Бернард, який отримав жовту картку на 61 хвилині, а фінальний свисток арбітра зафіксував поразку Аль-Айна.
- Ця невдача не завадила Аль-Айну залишитись на першому місці з 30 очками, а Аль-Шарджа з 23 пунктами залишився другим.
- До цього матчу у Реброва в ОАЕ була лише одна поразка, яка спіткала українського тренера у матчі Кубку Ліги проти Емірейтс (0:1). У чвертьфіналі турніру Аль-Айн зіграє з Аль-Васлом (15 січня).