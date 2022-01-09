Ребров зазнав першої поразки в ОАЕ, поступившись прямому конкуренту

У матчі 13-го туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн Сергія Реброва поступився на виїзді Аль-Шарджі з рахунком 0:2. Ця поразка стала для команди українського наставника першою цього сезону.

Аль-Шарджа – Аль-Айн 2:0

Голи: Кайо, 11, Луанзінью, 18

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Перший матч Аль-Айна у чемпіонаті після Нового року вийшов невдалим – команда Реброва програла Аль-Шарджі. Результат було здобуто вже в дебюті поєдинку – Кайо відкрив рахунок на 11 хвилині, а Луанзінью через 7 хвилин зробив перевагу переконливою.

У другому таймі підопічні Реброва володіли більше м'ячем, але за ударами статистика ідентична – 9 загалом та по 2 у площину воріт. У складі Аль-Шарджи у стартовому складі вийшов екс-вінгер Шахтаря Бернард, який отримав жовту картку на 61 хвилині, а фінальний свисток арбітра зафіксував поразку Аль-Айна.