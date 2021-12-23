Наразі головну команду країни тренує Олександр Петраков, який вивів "синьо-жовтих" у раунд плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022 після невдалого старту у відборі під керівництвом Андрія Шевченка.

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Наскільки я знаю, Сергій Ребров мав стати головним тренером збірної ще раніше, але не склалося. Серед українських тренерів Сергій Ребров – це найкраща кандидатура,

– сказав Андрій Воронін.

Воронін резюмує, що Ребров має велике реноме, в якому значаться перемоги в чемпіонатах України, Угорщини, а також успішні виступи в єврокубках:

"У нього досвід є, і Динамо тренував і був тренером в Угорщині. Там він досяг результату і в Лізі чемпіонів пограла його команда. Він зараз знову в арабів тренує, тому досвід має. Він хороший варіант. Подивимося, якщо зараз хлопці вийдуть на чемпіонат світу, то не знаю, чи залишиться цей тренер".

Що відомо про Петракова в збірній України