Циганков у команді, – Ребров не відкрив усіх карт щодо участі лідера Жирони у грі з боснійцями

Сергій Ребров та Олександр Зінченко поспілкувались із медіа напередодні півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Усіх цікавить одне – чи зіграє Віктор Циганков 21 березня.

Головний тренер збірної України не став давати конкретної відповіді щодо стану здоров'я Віктора Циганкова, який приїхав у розташування національної команди із травмою. Правий вінгер отримав ушкодження у матчі Ла Ліги Осасуна – Жирона.

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Ребров розповів про стан Циганкова

У Циганкова ушкодження медіальної колатеральної зв’язки колінного суглоба. Однак він поїхав із командою у Сараєво.

На передматчевій пресконференції Реброва заявив, що у них ще залишається час, аби остаточно визначитись, чи допоможе Віктор команді у найближчому матчі. Водночас Сергій Станіславович додав, що у Боснію і Герцеговину вирушило чимало гравців, які можуть зіграти на позиції Циганкова.

Також Ребров заспокоїв прихильників збірної України щодо відсутності інших травмованих.

Циганков у команді. У нас є ще один день. Після сьогоднішнього тренування подивимося, як він почувається, оцінимо його стан. Сподіваємося, він відновиться якнайшвидше. Звичайно, Віктор – важливий футболіст. Але ми привезли 20 гравців, деякі з них можуть зіграти на позиції Циганкова. Нових пошкоджень немає. Всі відновлюються, всі готуються. Мені завжди складно обрати, хто не потрапить у заявку. Я бачу тренувальний процес, бачу, як всі працюють,

– розповів коуч "синьо-жовтих".

Відзначимо! Циганков вже має за своєю спиною 50 матчів за збірну України (11 м'ячів).

Півфінал плей-оф відбору на Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня о 21:45 (за Києвом). Переможець протистояння вийде у фінал, де зіграє 26 березня проти тріумфатора пари Ізраїль – Ісландія.

До слова, у цьому сезоні-2023/2024 26-річний правий вінгер вже встиг провести 27 поєдинків за Жирону, у яких відзначився 6 голами та 4 асистами. Віктор пропускав певні періоди через ушкодження, але це не завадило українцю зберегти статус одного із лідерів іспанського клубу.