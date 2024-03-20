19 березня українська збірна прибула у Сараєво. Вже 21 березня команда Сергія Реброва зустрінеться із колективом Саво Милошивичем. Цікавості цьому поєдинку додає той факт, що наставники обох збірних у минулому були партнерами по команді. Раніше обоє виступали за казанський Рубін, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитись півфінал плей-оф відбору на Євро-2024

Це буде вже третя зустріч між Боснією і Герцеговиною та Україною. Минулі два поєдинки закінчились на користь української збірної – нічия 1:1 та перемога 0:2.

Цього разу боснійці та українці зіграють у рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024, фінальна частина якого стартує вже у червні 2024-го у Німеччині.

Український уболівальник зможе переглянути важливу очну гру на регіональних каналах Суспільного. Також матч між Боснією та Герцеговиною та Україною 21 березня у прямому ефірі покаже платформа MEGOGO. За 1,5 години до стартового свистка транслятор розпочне передматчеву аналітичну студію, де експерти поділяться своїми очікуваннями від поєдинку та спрогнозують результат зустрічі.

Разом із глядачами платформи MEGOGO цю гру будуть дивитись та коментувати Сергій Лук'яненко та Роберто Моралес, який служить у лавах ЗСУ.

Зверніть увагу! Півфінал плей-оф відбору на Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня у місті Зениця. Стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Цваєра пролунає о 21:45 (за київським часом).

Переможець матчу Боснія та Герцеговина – Україна зіграє 26 березня у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Інший фіналіст визначиться у поєдинку Ізраїль – Ісландія, який теж відбудеться 21 березня.