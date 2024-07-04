Познайомилися, коли працював в Угорщині: Ребров розповів подробиці зустрічі з Орбаном

Головного тренера збірної України Сергія Реброва нещодавно запросили на зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У Маріїнському палаці футбольний фахівець приймав участь у перемовинах.

2 липня до Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбан. На зустріч з політиком був запрошений головний тренер національної збірної України Сергій Ребров.

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Чому Реброва запросили на зустріч з Орбаном

Про свою участь у перемовинах Ребров розповів пресслужбі УАФ. Футбольний фахівець повинен був допомогти в комунікації з угорським політиком. Сергій Станіславович познайомився з Орбаном під час роботи у Ференцвароші.

Напевно, усі знають, що Віктор Орбан – великий шанувальник футболу. З його ініціативи в країні відкрилося чимало футбольних шкіл, він є палким уболівальником збірної Угорщини та Ференцварошу. Коли я працював в Угорщині, ми з ним познайомилися. І сьогодні я намагаюся робити все від мене залежне, щоб допомогти своїй країні,

– сказав Ребров.

Раніше стали відомі деталі діалогу Орбана та Реброва. Політик та тренер обговорили виступи збірних України та Угорщини на Євро-2024.

Нагадаємо, що національна збірна України завершила свій виступ на чемпіонаті Європи після групової стадії. Підопічні Реброва набрали чотири бали та за різницею забитих та пропущених м'ячів посіли четверте місце у квартеті Е.

Свій наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють в рамках Ліги нації. У першому турі групи В1 Україна зустрінеться з Албанією. Поєдинок запланований на 7 вересня.