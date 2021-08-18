Ребров підтримав призначення Петракова на пост тренера збірної України
Джерело:фейсбук Вадима Івченка
УАФ довго не могла визначитись із тренером збірної України, але таки зупинилась на кандидатурі Олександра Петракова. Один із головних претендентів на це крісло Сергій Ребров підтримав таке рішення.
В УАФ будуть чекати Реброва
УАФ до пізньої ночі вирішувала питання, хто буде головним тренером "синьо-жовтих". Майже до кінця Сергій Ребров був одним із головних кандидатів на цю посаду, але чинний контракт із клубом Аль-Айн завадив цьому призначенню.
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Тренувати збірну буде Олександр Петраков. Таке призначення підтримав і Сергій Ребров. Про це повідомив член виконкому УАФ, народний депутат Вадим Івченко.
Також він натякнув у пості, що Петраков буде працювати з національною командою до того часу, поки Ребров не покине клуб з ОАЕ.
Ребров підтримав таке рішення. Чекаємо, поки він владнає усі стосунки з нинішнім клубом,
– заявив Івченко.
- Новоспечений наставник вже навіть назвав омріяний тренерський штаб. Петраков має декілька днів, щоб остаточно сформувати список своїх помічників у збірній.
- Олександр Васильович вже навіть розповів про перші кадрові зміни у складі команди.
- Вже 1 вересня фанати побачать "синьо-жовтих" під керівництвом Петракова. Збірна України зіграє відбірковий матч на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану. А вже 4 вересня поміряється силами з чинними чемпіонами світу французами.