Ребров підтримав призначення Петракова на пост тренера збірної України

УАФ довго не могла визначитись із тренером збірної України, але таки зупинилась на кандидатурі Олександра Петракова. Один із головних претендентів на це крісло Сергій Ребров підтримав таке рішення.

В УАФ будуть чекати Реброва

УАФ до пізньої ночі вирішувала питання, хто буде головним тренером "синьо-жовтих". Майже до кінця Сергій Ребров був одним із головних кандидатів на цю посаду, але чинний контракт із клубом Аль-Айн завадив цьому призначенню.

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Тренувати збірну буде Олександр Петраков. Таке призначення підтримав і Сергій Ребров. Про це повідомив член виконкому УАФ, народний депутат Вадим Івченко.

Також він натякнув у пості, що Петраков буде працювати з національною командою до того часу, поки Ребров не покине клуб з ОАЕ.

Ребров підтримав таке рішення. Чекаємо, поки він владнає усі стосунки з нинішнім клубом,

– заявив Івченко.