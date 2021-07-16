Сергій Ребров підтвердив, що як і кожен тренер, він мріє працювати зі збірною своєї країни. Але також відзначив, що для цього має бути відповідний час.

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Однак поки йому більше подобається робота в клубі. Все через те, що там доводиться працювати щодня. І такий ритм роботи йому більше довподоби.

"Я насолоджуюсь, працюючи в такому ритмі. І я не знаю, що буде в майбутньому. Можливо, за кілька років у мене буде змога попрацювати у національній команді України. Але зараз я насолоджуюся щоденною роботою. Це моє життя. І для мене це різна робота – коли ти працюєш у клубі та у збірній", – заявив Ребров.

Тренерська кар'єра Сергія Реброва