Сергій Ребров підтвердив, що як і кожен тренер, він мріє працювати зі збірною своєї країни. Але також відзначив, що для цього має бути відповідний час.
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Однак поки йому більше подобається робота в клубі. Все через те, що там доводиться працювати щодня. І такий ритм роботи йому більше довподоби.
"Я насолоджуюсь, працюючи в такому ритмі. І я не знаю, що буде в майбутньому. Можливо, за кілька років у мене буде змога попрацювати у національній команді України. Але зараз я насолоджуюся щоденною роботою. Це моє життя. І для мене це різна робота – коли ти працюєш у клубі та у збірній", – заявив Ребров.
Тренерська кар'єра Сергія Реброва
- Сергій Ребров з 2014 року працює головним тренером у футбольних клубах.
- У 2009 році, після закінчення кар'єри футболіста, він розпочав роботу помічником тренера молодіжної команди Динамо. Далі дійшов і до тренера у штабі головної команди київського клубу.
- У 2014 році Ребров очолив Динамо. За три роки роботи з клубом, Ребров двічі ставав чемпіоном України (2015, 2016), двічі володарем Кубка України (2014, 2015), Суперкубка України (2016) та виводив киян в плей-офф Ліги чемпіонів.
- Далі в його кар'єрі була робота в клубі Аль-Аглі з Саудівської Аравії, з яким він став віцечемпіоном країни.
- У 2018 році Ребров став головним тренером угорського Ференцвароша. Він привів команду до трьох поспіль чемпіонств, а також вивів у груповий етап Ліги Європи, а згодом і Ліги чемпіонів. Але через конфлікт з керівництвом клубу покинув команду.
- Влітку 2021 року Ребров очолив Аль-Айн з ОАЕ.