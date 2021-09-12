Ребров може здобути першу престижну нагороду після переїзду в ОАЕ

Український фахівець Сергій Ребров вдало розпочав роботу в ОАЕ. Колишній тренер Динамо завдяки перемогам на старті сезону може здобути престижну нагороду.

Команда Реброва виграла всі матчі

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров потрапив у число номінантів на звання найкращого тренера серпня у чемпіонаті ОАЕ.

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Команда українського фахівця з 9 очками лідирує в турнірній таблиці турніру. В активі Аль-Айна 3 перемоги в стартових трьох турах із загальним рахунком 6:1.

Крім Реброва на це звання претендує Махді Алі з Шабаб Аль-Ахлі та Абдулазіз Аль-Анбер з Аль-Шарджі.