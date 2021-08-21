Хорфаккан – Аль-Айн 1:3

Голи: Аль Хамаді, 46 – Лаба, 37, 74 (пен.), Отон, 88

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У матчі першого туру чемпіонату ОАЕ колектив Реброва здобув впевнену перемогу на Хаурія-Факкані. У переможців дубль оформив африканський нападник Лаба, а також Куаме.

"Матч проходив в складних умовах, але найголовніше, що команда здобула три очки. Ця перемога вселяє впевненість і мотивує футболістів продовжувати домагатися високих результатів", – сказав Ребров клубному сайту.

Що відомо про Реброва і Аль-Айн

47-річний український фахівець очолив Аль-Айн 6 червня. Саме він вважався головним кандидатом на посаду головного тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка.

Аль-Айн – рекордсмен національного чемпіонату за кількістю трофеїв (13). Також команда сім разів вигравала Кубок країни і п'ять разів Суперкубок.