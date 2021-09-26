Реал та Вільярреал у нудному матчі зіграли внічию: відео

Реал 25 вересня у 7-му турі Ла Ліги зіграв проти Вільярреала. Команди не визначили переможця матчу.

Реал – Вільярреал 0:0

Гості першими могли розмочити нулі на табло. Данджума взяв на себе ініціативу, обіграв декількох суперників та пробив у дальній кут воріт. Куртуа в ефектному стрибку перевів м'яч на кутовий.

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Бензема наважився на удар з-за меж штрафного – м'яч пролетів у метрів від стійки. Однак воротар Вільярреала контролював ситуацію.

У середині першого тайму знову загрозу біля воріт Реал створив Данджума. Футболіст підхопив м'яч у штрафному суперника, розвернувся та пробив вище володінь "вершкових".

"Сухий" тайм у Мадриді

На перерву команди пішли за нулів на табло. Після відпочинку перший небезпечний момент створили господарі. Асенсіо акцентовано подав зі штрафного на Альбіоля, який головою не зумів відкрити рахунок у зустрічі.

Вільярреал у чотири передачі дістався до воріт суперника, але знову на шляху удару Данджума став Куртуа. А на добиванні першим був гравець "Королівського клубу".

Іско головою пробив прямо у голкіпера гостей. Каземіро не встиг зіграти на добиванні та впритул розстріляти володіння "жовтої субмарини".

Реал та Вільярреал розписали "суху" мирову 0:0. Після нічиєї мадридський клуб продовжує лідирувати у Ла Лізі – 17 очок. Тепер відставання Севільї, у якої ще є матч у запасі, складає лише три бали. Вільярреал із 8 пунктами йде десятим.

Реал – Вільярреал відеоогляд