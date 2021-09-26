Реал – Вильярреал 0:0

Гости первыми могли размочить нули на табло. Данджума взял на себя инициативу, обыграл нескольких соперников и пробил в дальний угол ворот. Куртуа в эффектном прыжке перевел мяч на угловой.

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Бензема решился на удар из-за пределов штрафной – мяч пролетел в метрах от стойки. Однако вратарь Вильярреала контролировал ситуацию.

В середине первого тайма вновь угрозу у ворот Реала создал Данджума. Футболист подхватил мяч в штрафной соперника, развернулся и пробил выше владений "сливочных".

"Сухой" тайм в Мадриде

На перерыв команды ушли при нулях на табло. После отдыха первый опасный момент создали хозяева. Асенсио акцентировано подал со штрафного на Альбиоля, который головой не сумел открыть счет во встрече.

Вильярреал в четыре передачи добрался до ворот соперника, но снова на пути удара Данджума стал Куртуа. А на добивании первым был игрок "Королевского клуба".

Иско головой пробил прямо в голкипера гостей. Каземиро не успел сыграть на добивании и вплотную расстрелять владения "желтой субмарины".

Реал и Вильярреал расписали "сухую" мировую 0:0. После ничьей мадридский клуб продолжает лидировать в Ла Лиге – 17 очков. Теперь отставание Севилье, в которой еще матч в запасе, составляет лишь три балла. Вильярреал с 8 пунктами идет десятым.

Реал – Вильярреал видеообзор