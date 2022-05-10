Реал віддасть Луніна у чергову оренду: вже є перший претендент на українця

Андрій Лунін знову помандрує в оренду. Український голкіпер Реала ніяк не може виграти конкуренцію у бельгійця Тібо Куртуа.

Нова оренда для українця

Мадридський Реал розглядає можливість чергової оренди для Андрія Луніна. Український воротар "гріє" лаву запасних у складі "вершкових", тому може помандрувати за ігровою практикою в інший іспанський клуб Ла Ліги.

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Новою командою українця може стати Еспаньйол.

Лише у минулому турі Лунін провів дебютний матч за Реал у Ла Лізі. Схоже, що гра Андрія не вразила тренерський штаб "вершкових". Атлетіко завдяки реалізованому пенальті від Янніка Феррейра Карраско мінімально обіграло Реал у мадридському дербі (1:0).

Контракт Луніна з Реалом спливає 30 червня 2024 року.

Можлива оренда Луніна в Еспаньйол буде обговорюватись вже після закінчення сезону-2021/2022. Потенційно новий клуб українця йде лише на 13-му місці у турнірній таблиці іспанської еліти. Еспаньйол має у своєму активі 40 очок.

Реал після 35 турів впевнено лідирує у чемпіонаті Іспанії – 81 пункт. Мадридський клуб вже достроково оформив собі чемпіонство у Ла Лізі, яке Лунін відсвяткував із родиною та прапорами України прямо на футбольному полі.

У цьому сезоні Лунін може виграти з Реалом ще один трофей. Підопічні Карло Анчелотті пробились у фінал Ліги чемпіонів, де 28 травня зіграють проти Ліверпуля.

Кар'єра Луніна в Іспанії