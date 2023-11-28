Реал намагається зберегти Анчелотті, який поставив "хрест" на довірі до Луніна

Мадридський Реал продовжує боротьбу одразу на декількох футбольних фронтах. "Вершкові" успішно виступають, тому це не може тішити керівництво клубу.

Такі результати команди змусили керівництво сісти за круглий стіл із головним тренером, аби домовитись про спільне майбутнє. Адже 31 травня 2024-го року у Карло Анчелотті збігає контракт із Реалом, тому мадридському клубу потрібно поспішити.

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Вже ведуть перемовини

Італійським наставником цікавляться чимало клубів та навіть збірних. Свого часу його сватали до керма збірної Бразилії, але, схоже, що в Анчелотті інші плани, які пов'язані із Мадридом.

Під час перемовин керівництво Реала спробує переконати італійського тренера залишитись у мадридському клубі ще на два роки.

"Королівському клубу" подобається, як 64-річний керманич працює із молодими футболістами, які у майбутньому будуть новими Вінісіусами, Модрічами та Кроосами.

Очікується, що сторони вдарять по руках ще до Різдва (25 грудня). Адже Реал є пріоритетним варіантом продовження тренерської кар'єри для Анчелотті.

Нагадаємо, що італійський тренер очолив "вершкових" у липні 2021-го року. Під його керівництвом команда вже провела 135 матчів та здобула 10 трофеїв.

У поточному сезоні-2023/2024 Реал після 14-ти турів повернув собі лідерство в Ла Лізі, набравши 35 балів. Стільки ж у другої Жирони. У груповому раунді Ліги чемпіонів теж йдуть найкраще. У чотирьох турах мадридці набрали максимальні 12 очок та є лідерами групи "С".

Щоправда, усі задоволені роботою Анчелотті, але його рішення та погляди на вибір складу дивують. Італієць тотально не вірить в українського голкіпера Андрія Луніна, який показує відмінну гру за відсутності травмованих Тібо Куртуа та Кепи. Але вже заявив, що українець буде знову "гріти" лаву запасних, як тільки повернеться Кепа. Такі слова Анчелотті неприємно здивували не лише Луніна, а й фанів та навіть футболістів мадридського клубу.