Такие результаты команды заставили руководство сесть за круглый стол с главным тренером, чтобы договориться об общем будущем. Ведь 31 мая 2024 года у Карло Анчелотти сходит контракт с Реалом, поэтому мадридскому клубу нужно поспешить.

Вот так Анчелотти, одень очки: тренер Реала циничным заявлением еще раз обесценил игру Лунина

Уже ведутся переговоры

Итальянским наставником интересуются многие клубы и даже сборные. В свое время его сватали к рулю сборной Бразилии, но, похоже, что у Анчелотти другие планы, связанные с Мадридом.

Во время переговоров руководство Реала попытается убедить итальянского тренера остаться в мадридском клубе еще на два года.

"Королевскому клубу" нравится, как 64-летний вождь работает с молодыми футболистами, которые в будущем будут новыми Винисиусами, Модричами и Кроосами.

Ожидается, что стороны ударят по рукам еще до Рождества (25 декабря). Реал ведь является приоритетным вариантом продолжения тренерской карьеры для Анчелотти.

Напомним, что итальянский тренер возглавил "сливочных" в июле 2021 года. Под его руководством команда уже провела 135 матчей и завоевала 10 трофеев.

К сведению. В текущем сезоне-2023/2024 Реал после 14 туров вернул себе лидерство в Ла Лиге, набрав 35 баллов. Столько же у второй Жироны. В групповом раунде Лиги чемпионов тоже идут лучше всего. В четырех турах мадридцы набрали максимальные 12 очков и являются лидерами группы "С".

Правда, все довольны работой Анчелотти, но его решения и взгляды на выбор состава удивляют. Итальянец тотально не верит в украинского голкипера Андрея Лунина, который показывает отличную игру в отсутствие травмированных Тибо Куртуа и Кепы. Но уже заявил, что украинец будет снова "греть" скамейку запасных, как только вернется Кепа. Такие слова Анчелотти неприятно удивили не только Лунина, но и фанатов. даже футболистов мадридского клуба.