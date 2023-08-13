Іспанський клуб профінансує війну в Україні: Реал Сосьєдад узгодив трансфер росіянина

Представник іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад вирішив підписати футболіста збірної Росії Арсена Захаряна. Кошти за перехід хавбека потраплять в російський бюджет.

Російський футбол продовжує варитися у власному соку. Через військову агресію проти України збірні та клуби країни-терориста позбавлені міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА. Тож не дивно, що молоді російські футболісти мріють залишити безперспективний чемпіонат, пише 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Один з найталановитіших футболістів РФ Арсен Захарян давно шукає шляхи в європейські клуби. У ЗМІ повідомлялося про інтерес до атакувального хавбека зі сторони Челсі та Страсбура. Проте ці клуби не наважилися на ризикований трансфер.

Втім в Європі знайшовся клуб, який виявився готовим заплатити росіянам. Ним виявився іспанський Реал Сосьєдад. За інформацією російських телеграм-каналів, найближчим часом Захарян стане гравцем "біло-синіх". Московське Динамо отримає за 20-річного футболіста 12 мільйонів євро. Ще якісь гроші москвичі отримають бонусами.

А тут варто зауважити, що частина цих коштів потрапить в російський бюджет та піде на фінансування військової агресії проти України. Таким чином, Реал Сосьєдад стане одним зі спонсорів цієї кривавої війни. Це може суттєво заплямувати імідж клубу, який в новому сезоні гратиме в Лізі чемпіонів.

Коротко про Захаряна