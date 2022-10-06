Реал – Шахтар: хто став найкращим гравцем серед українців

У третьому турі Ліги чемпіонів Реал приймав донецький Шахтар. На жаль, підопічні Ігоря Йовічевіча зазнали мінімальної поразки.

WhoScored та SofaScore оцінили гру учасників матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал – Шахтар.

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Трубін найкращий гравець матчу серед "гірників"

Найвищу оцінку серед гравців українського клубу отримав Анатолій Трубін – 8,2 та 8,7 відповідно. На рахунку голкіпера 11 сейвів, 58 дотиків м’яча та 32 точні передачі з 41 (78%).

Найкращим гравцем матчу визнано автора гола та асиста Родріго – 8,7 та 8,9 відповідно.

Андрій Лунін з двома сейвами отримав за гру 6,7 та 6,6 відповідно. Нагадаємо, що Лунін вийшов в основі на матч з "гірниками" через травму Тібо Куртуа. Для українського голкіпера це дебютний поєдинок у Лізі чемпіонів та друга гра в нинішньому сезоні.

Як розвивалися події на полі

Реал першим відкрив рахунок у зустрічі з "гірниками". Родріго на 13-й хвилині забив гол. Потім Вінісіус подвоїв перевагу "вершкових".

Наприкінці першого тайму Олександр Зубков дещо зіпсував казку для мадридської команди. Українець вразив ворота Луніна, забивши гол-красень.

. Поєдинки 4-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 11 жовтня: Шахтар – Реал, Селтік – РБ Лейпциг.