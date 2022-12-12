Невтішні новини для Луніна: Реал поклав око на "непробивного" голкіпера збірної Марокко

Надійна гра воротаря сенсаційної збірної Марокко Яссіна Буну привернула увагу мадридського Реалу. Королівський клуб розглядає можливість підписати зірку Мундіалю-2022.

Марокканський голкіпер Яссін Буну став одним із відкриттів чемпіонату світу в Катарі. Саме надійна гра першого номера "Атлаських левів" стала запорукою успіху представника Африки на Мундіалі-2022.

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Гра Буну на ЧС-2022 привернула увагу Реалу

Не дивно, що до надійного голкіпера збірної Марокко з'явився інтерес провідних клубів Європи. За інформацією іспанських джерел, у підписанні Яссіна Буну зацікавлений мадридський Реал.

Якщо цей трансфер вдасться здійснити, Буну отримає роль другого номера "вершкових", а українець Андрій Лунін відправиться в оренду.

Наразі Буну захищає кольори іспанської Севільї. Його контракт з "червоно-білими" діє до 30 червня 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює 31-річного голкіпера у 15 мільйонів євро. Проте Севілья бажає отримати за Яссіна не менше ніж 30 мільйонів. Така ціна вважається захмарною для запасного голкіпера.

Раніше повідомлялося про інтерес мюнхенської Баварії до голкіпера збірної Хорватії Домініка Ліваковіча. Чемпіони Німеччини шукають заміну травмованому Мануелю Ноєру.

Нагадаємо, що наступний матч на чемпіонаті світу збірна Марокко проведе 14 грудня. У півфінальному матчі "Атлаські леви" зустрінуться зі збірною Франції. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.