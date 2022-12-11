Голкіпер збірної Німеччини та мюнхенської Баварії вирішив відійти від провалу на ЧС-2022 катанням на лижах. Але одного з найкращих голкіперів світу і тут спіткала невдача – під час катання він зламав гомілку.
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Як результат – Ноєр вибув до кінця сезону, а Баварія втратила основного голкіпера. Чемпіони Німеччини вже розпочали пошуки заміни досвідченому воротарю.
Ліваковіч зацікавив Баварію
За повідомленням відомого інсайдера Ніколи Скіри, Баварія розглядає варіант із запрошенням одного з героїв чемпіонату світу в Катарі голкіпера збірної Хорватії Домініка Ліваковіча.
Воротар загребського Динамо став одним із відкриттів Мундіалю-2022, вигравши дві серії пенальті: у 1/8 фіналу з Японією та у чвертьфіналі з Бразилією.
Трансферна вартість футболіста на даний момент складає 8,5 мільйонів євро. Однак очевидно, що після закінчення ЧС-2022 його вартість значно зросте. Тож босам мюнхенців потрібно поспішати, адже на трансфер 27-річного голкіпера з'явиться велика кількість бажаючих.