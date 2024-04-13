Черговий впевнений матч Луніна: Реал здобув перемогу у Ла Лізі завдяки божевільному голу – відео

Мадридський Реал на класі переграв Мальорку та став ще ближче до чемпіонства. Андрій Лунін оформив кліншит та здійснив два сейви.

Мальорка – Реал 0:1

Гол: Чуамені, 48.

Цього тижня в чемпіонаті Іспанії відбуваються матчі 31 туру. Чинний лідер Ла Ліги мадридський Реал завітав в гості до Мальорки, пише 24 канал.

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Гол-шедевр приніс перемогу

Зустріч для "бланкос" проходила після видовищної гри в Лізі чемпіонів, де Реал зіграв внічию з Манчестер Сіті (3:3). Вже традиційно в основі "бланкос" вийшов українець Андрій Лунін.

У першому таймі Мальорка грала майже на рівних із фаворитом, але вже після перерви ініціативу захопив Реал. Забити мадридці змогли одразу на початку другого тайму.

Божевільний удар вдався Чуамені, який метрів з 35-ти поцілив у дальній кут. Після цього кілька шансів відзначитися мали Діас та Вінісіус, а кіпер суперника Райкович здійснив аж сім сейвів.

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Як відіграв Лунін

Тим не менше, Реал таки здобув мінімальну перемогу. Що стосується Луніна, то українець не мав багато роботи. Втім два сейви після ударів Дардера та Ральо Андрій здійснив. Під завісу українець ще і жовту картку отримав за затримку часу.

Тим не менш, за даними Whoscored, Лунін отримав оцінку 7,5 – другу у складі Реала після Чуамені. Це вже 12-ий "сухий" матч Андрія у 25-ти іграх сезону. Мадридці наростили відрив від Барселони до 11 очок, але у каталонців є зустріч в запасі.

Відеоогляд матчу Мальорка – Реал