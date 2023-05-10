М'яч вийшов в аут: МанСіті забив спірний гол у ворота Реала в Лізі чемпіонів – відео моменту

Відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів, у якому Реал приймав Манчестер Сіті. Команди розішлись мировою на "Сантьяго Бернабеу", але обійшлось не без скандального епізоду.

Реал повністю віддав ініціативу у перші 20 хвилин поєдинку, але МанСіті не зміг скористатись чисельними ударами. Натомість першими нулі на табло розмочили господарі поля. Зробили вони це на 36-й хвилині.

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Двоякий момент із голом "містян"

Спершу Камавінга обігрався у стіночку з Лукою Модричем, Едуардо протягнув м'яч із власної частини поля до штрафного майданчика "містян", але не став бити. Лівий захисник Реала віддав на Вінісіуса, Жуніор не став довго думати, а красиво пробив у кут воріт Едерсона. "Вершкові" повели у рахунку 1:0.

Така мінімальна перевага на табло для мадридського клубу протрималась до 67-ї хвилини, допоки Кевін де Брюйне потужним пострілом не зрівняв рахунок у матчі 1:1. Футболісти Реала сигналізували арбітру, що м'яч покинув межі поля у гольовій атаці МанСіті, але їх вмовляння не принесли потрібного результату. Суддя зарахував взяття воріт "містян".

Більше команди у першому півфіналі Ліги чемпіонів не забивали. Фінальний свисток зафіксував мирову на "Сантьяго Бернабеу" 1:1.

Однак після поєдинку телеканал beIN Sports у деталях розібрав гольову атаку англійського клубу. І виявилось, що апеляції футболістів "Королівського клубу" були не безпідставними.



Спірний гол МанСіті у ворота Реала / Фото із твітеру beIN Sports

Барнарду Сілва не зберіг м'яч у межах поля, який повністю перетнув лінію та вийшов на аут. Однак під час матчу VAR не зміг переглянути цей епізод, оскільки стадія атаки англійського клубу почалася пізніше після втрати м'яча від Камавінги. Тому епізод вважався вже заграним.

Відео спірного голу Кевіна де Брюйне

Але тепер це все лиш докази. Результат поєдинку незмінний 1:1. Ерлінг Голанд у тому поєдинку мовчав. Захист Реала повністю перекрив йому усі вільні зони та не дав розвернутись.

Путівку у фінал Ліги чемпіонів команди розіграють вже у матчі-відповіді 17 травня на стадіоні "Етіхад" у Манчестері.

До слова. Цей гол у ворота Реала став для Кевіна де Брюйне 10-м у 44-х зіграних матчах поточного сезону-2022/2023. Також в активі капітана МанСіті аж 27 результативних передач.