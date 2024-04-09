Гаряча битва в Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Реал – Манчестер Сіті

9 квітня Реал та Манчестер СІті зіграють перший матч в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023-2024. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі у Мадриді.

У вівторок, 9 квітня, в Лізі чемпіонів пройдуть перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Центральна гра цього тижня пройде в Мадриді, де місцевий Реал прийме Манчестер Сіті, пише 24 канал.

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Бій фаворитів

Мадридська команда проводить вдалий сезон, протягом якого зазнала лише двох поразок. Що цікаво, обидва рази Реал поступався сусідам по місту Атлетіко – в чемпіонаті та Кубку.

Важливу роль в успіхах Реала відіграє Андрій Лунін. Українець скористався травмою Тібо Куртуа та виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги. На рахунку нашого воротаря 11 кліншитів у 24-х зустрічах.

Манчестер Сіті так само впевнено йде по сітці Ліги чемпіонів, вигравши кожен з єврокубкових матчів. В чемпіонаті ж команда Гвардіоли не програє вже чотири місяці, але поки що посідає третю сходинку. Відстань від Арсеналу та Ліверпуля складає всього одне очко.

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Реал – Манчестер Сіті на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Манчестер Сіті. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.