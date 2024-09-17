Анчелотті оголосив стартовий склад Реала на перший матч у ЛЧ: чи отримає шанс Андрій Лунін

У вівторок, 17 вересня, мадридський Реал розпочинає свій шлях у оновленій Лізі чемпіонів. Перший матч у головному європейському турнірі "вершкові" зіграють із Штутгартом.

Карло Анчелотті, головний тренер Реала, визначився зі стартовою одинадцяткою, яка вийде з перших хвилин на поле. Український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін розпочне матч на лаві запасних, про це повідомляє пресслужба "галактікос".

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Стартовий склад Реала на гру із Штутгартом у ЛЧ

У Реалі грає багато зіркових гравців, тому головному тренеру мадридців потрібно обирати, хто увійде в стартовий склад команди на матч. Італійський фахівець визначився, які гравці почнуть гру із Штутгартом з перших хвилин.

У атакувальній ланці Анчелотті вирішив випустити тріо – Вінісус, Мбаппе та Родріго. Півзахист команди – Вальверде, Тчуамені, Беллінгем. У захисті італійський спеціаліст поставив Карвахаля, Рюдігера, Лукаса Васкеса та Ферлана Менді.

На воротарській позиції незмінний Тібо Куртуа. На жаль, український голкіпер Андрій Лунін знову опинився на лаві запасних.

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Нагадаємо, що 25-річний український голкіпер нещодавно підписав новий контракт з "вершковими" до літа 2030 року. У новому сезоні Лунін жодного разу не з'являвся на полі.