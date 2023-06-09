Не одним "Ураганом": Реал віднайшов ще одного форварда на заміну володарю "Золотого мяча"

Мадридський колектив перебуває у пошуках нового нападника. Столичний клуб жадає перетягнути у свій клуб зіркового футболіста.

Реал націлився на трансфер нападника Інтера Лаутаро Мартінеза. "Королівський" клуб не бажає обмежуватися тільки одним варіантом.

Варте уваги Звільнилося місце для Довбика: клуб Циганкова попрощався з найкращим бомбардиром сезону

План B мадридців

"Вершкових" офіційно покинув чинний володар "Золотого м'яча", який був лідером мадридського клубу, Карім Бензема. Ба більше французький форвард уже встиг віднайти собі новий колектив. Таким чином, Реал кинувся у пошуки форварда, який не просто стане заміною та дешевою копією Бензема, а посяде лідерські позиції у клубі. Мадридський колектив уже націлився на трансфер Гаррі Кейна з Тоттенхема, який може стати ідеальним варіантом для "вершкових", проте Реал вирішив не концентруватись суто на одному гравцеві.

"Королівський" клуб усвідомлює, що перемовини з президентом Тоттенхема щодо "Урагану" можуть бути проблемними, тому мадридці підготували запасний варіантом. Такимч чином Реал і обрав собі ще одну ціль в лиці Лаутаро Мартінеза з Інтера. Аргентинський нападник був у полі зору "вершкових" в минулому, але залучити гравця до команди не вдалося.

Форвард Інтера та збірної Аргентини