Помста за фінал: прогноз на матч Реал – Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 звело фіналістів 2018 року – мадридський Реал та англійський Ліверпуль. Тоді у київському фіналі Реал відсвяткував яскраву перемогу, хоч і не без підступності іспанців. Ліверпуль чекав майже 3 роки, щоб взяти реванш і нарешті дочекався.

Обидві команди виграли свої групи. Реал не без долі везіння обійшов Боруссію М, Шахтар та Інтер. Натомість Ліверпуль випередив Аталанту, Аякс та Мідтьюлланн.

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В 1/8 фіналу "мерсисайдці" легко пройшли німецький РБ Лейпциг, здобувши перемогу за сумою двох матчів з рахунком 4:0. Натомість Реал зустрівся з Аталантою.

Долю першої гри вирішило сумнівне вилучення гравця Аталанти й Реал вирвав перемогу 1:0. У матчі-відповіді італійці побігли відіграватися й були покарані – 3:1.

Реал – Ліверпуль: прогноз Favbet

У київському фіналі 2018 року Реал переміг Ліверпуль з рахунком 3:1. "Вершкові" здобули перемогу не без "допомоги" голкіпера англійців Лоріса Каріуса, який винен у двох голах. Також прекрасний м'яч забив Гарет Бейл.

Втім, фанати Ліверпуля ніколи не забудуть капітану Реала Серхіо Рамоса травму Мохамеда Салаха. Саме після зіткнення з Рамосом єгиптянин не зміг продовжити гру й атака Ліверпуля стала не така гостра.

Реал – Ліверпуль відеоогляд фіналу 2018

Після фіналу 2018 року Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів у наступному сезоні. У 2020 році "червоні" нарешті виграли англійську Прем'єр-лігу. Натомість Реал встиг провалити дві кампанії у Лізі чемпіонів, звільнити й повернути Зінедіна Зідана та виграти Ла Лігу.

Обидві команди проводять складний сезон і підходять до гри не в найкращій формі. Відтак, у першому матчі шанси на перемогу майже рівні. Букмекери вважають, що невеличка перевага на боці Ліверпуля, звитягу якого оцінюють коефіцієнтом 2,61.

Водночас на домашню перемогу Реала букмекери пропонують коефіцієнт 2,77. Якщо поєдинок завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,50.

Також букмекери визначили фаворита на прохід у півфінал. Шанси підопічних Юргена Клоппа оцінені коефіцієнтом 1,61. Водночас коефіцієнт 2,43 на те, що до півфіналу пройде мадридський Реал.

Протистояння Реала та Ліверпуля цікаве зустріччю нападників Каріма Бензема та Діогу Жоти. Француз є одним з найкращих нападників в історії Ліги чемпіонів. Гол форварда у ворота Ліверпуля оцінений коефіцієнтом 2,10. Натомість на результативний удар Жоти пропонують коефіцієнт 2,40.

Поєдинок Реал – Ліверпуль відбудеться 6 квітня. Початок гри о 22:00.