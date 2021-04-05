Реал – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Мадридський Реал та англійський Ліверпуль зустрінуться у вівторок, 6 квітня, у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Ліверпуль – Реал: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У сезоні-2020/2021 права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo.

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По телебаченню матч Ліверпуль – Реал покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Ліверпуль – Реал можна на платформі Oll.tv. Це буде та ж трансляція з тим же коментатором, що і на каналі "Футбол 1".

Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний. Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць. Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.

Також матч Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць.