Реал на класі обіграв у Лізі чемпіонів український Житлобуд-1

Харківський клуб Житлобуд-1 невдало стартував на груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів. У першому поєдинку 6 жовтня українки програли іспанському Реалу.

Житлобуд-1 – Реал 0:1

Гол: Наварро, 34

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Житлобуд-1 приймав Реал у першому турі групи B на ОСК "Металіст" у Харкові. У дебюті гри обидві команди мали нагоди відзначитися голом.

Та долю протистояння вирішив момент на 33 хвилині. Лорена Наварро зорієнтувалася у штрафному Житлобуд-1 і в падінні переправила м'яч у сітку.

У другому таймі Реал міг збільшити рахунок, проте голів більше не було.

До чвертьфіналу Ліги чемпіонів вийдуть дві найкращі команди з кожної групи. Житлобуд-1 пробилися до першого в історії групового етапу жіночої Ліги чемпіонів, подолавши два раунди кваліфікації.

Наступний матч Житлобуд-1 проведе вже 13 жовтня проти грізних футболісток ПСЖ. Також суперницями українок є Брейдаблік з Ісландії.