Реал на класі обіграв у Лізі чемпіонів український Житлобуд-1
Джерело:24 канал
Харківський клуб Житлобуд-1 невдало стартував на груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів. У першому поєдинку 6 жовтня українки програли іспанському Реалу.
Житлобуд-1 – Реал 0:1
Гол: Наварро, 34
Це цікаво Пахне демаршем: ПСЖ обурений діями Мбаппе, який марить Реалом
Житлобуд-1 приймав Реал у першому турі групи B на ОСК "Металіст" у Харкові. У дебюті гри обидві команди мали нагоди відзначитися голом.
Та долю протистояння вирішив момент на 33 хвилині. Лорена Наварро зорієнтувалася у штрафному Житлобуд-1 і в падінні переправила м'яч у сітку.
У другому таймі Реал міг збільшити рахунок, проте голів більше не було.
До чвертьфіналу Ліги чемпіонів вийдуть дві найкращі команди з кожної групи. Житлобуд-1 пробилися до першого в історії групового етапу жіночої Ліги чемпіонів, подолавши два раунди кваліфікації.Наступний матч Житлобуд-1 проведе вже 13 жовтня проти грізних футболісток ПСЖ. Також суперницями українок є Брейдаблік з Ісландії.