Керівництво ПСЖ незадоволене останнім висловлюванням Мбаппе. Зокрема, футболіст заявив, що не планує продовжувати контракт з парижанами.

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За даними As, Мбаппе не отримав дозвіл клубу для зустрічі з представниками ЗМІ.

Мбаппе може покинути ПСЖ

За даними Transfermarkt, контракт Мбаппе з ПСЖ чинний до 30 червня 2022 року. За пів року до завершення чинної угоди футболіст може вести переговори про підписання контракту з іншим клубом.

Фактично ПСЖ може безкоштовно відпустити Кіліана в інший клуб вже в наступному сезоні. Це станеться, якщо Мбаппе укладе попередній контракт з іншим клубом.

Головним претендентом на Мбаппе називають мадридський Реал.

Під час переходу з Монако в ПСЖ влітку 2017 року парижани заплатили за футболіста 145 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює Мбаппе у 160 мільйонів євро.