Лунін хоче стати основним голкіпером Реала

За інформацією джерела, батько та агент українця, Олексій Лунін, наполягав на переході в інший клуб, де 23-річний футболіст міг би отримувати регулярну ігрову практику. Однак сам воротар вирішив не прислухатися до поради та має намір здійснити свою мрію.

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Він хоче спробувати стати основним гравцем у складі Реала.

В особистій розмові з головним тренером Карло Анчелотті та керівництвом клубу Лунін отримав інформацію, що він частіше з’являтиметься в старті в наступному сезоні. "Вершкові" були задоволені грою голкіпера у весняних матчах.

Також на рішення залишитися в Мадриді вплинуло народження сина – 23 травня Лунін став батьком.

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