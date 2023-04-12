Реал та Челсі третій раз поспіль зіграють один проти одного в Лізі чемпіонів. До цього команди в головному європейському клубному турнірі не зустрічалися. У 2021 році Челсі зумів пройти "вершкових" у півфіналі. І виграв турнір. У 2022 році вже Реал за сумою двох матчів пройшов суперника у чвертьфіналі (хоча був близький до вильоту). І теж у підсумку став переможцем Ліги чемпіонів.

До теми Українське дербі в Лізі чемпіонів: хто виявиться сильнішим у матчі Реал – Челсі у чвертьфіналі

І от знову жереб звів обидві команди в плей-офф Ліги чемпіонів.

Перший матч командам випало провести на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді 12 квітня. Матч Реал – Челсі розпочнеться о 22:00.

Сайт 24 Каналу проведе тестову онлайн-трансляцію матчу Реал – Челсі.

Реал – Челсі онлайн