Мудрику не дали шансу: Реал комфортно розібрався із Челсі у чвертьфіналі ЛЧ

Команда Карло Анчелотті не мала проблем з гостями із Лондона. Голи Бензема та Асенсіо забезпечили "бланкос" комфортну перевагу перед виїздом до столиці Англії.

Реал – Челсі 2:0

Гол: Бензема, 21, Асенсіо, 74.

В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів жереб звів переможців двох останніх сезонів турніру – Реал та Челсі. Обидві команди вже фактично втратили шанси на чемпіонство, а лондонці ще і можуть не потрапити у єврокубкову зону, пише 24 канал.

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Цей рік для "синіх" видається дуже поганим. Попри успіхи в ЛЧ "сині" застрягли в середині турнірної таблиці АПЛ і вже попрощались із надіями повернутись у головний турнір Європи через чемпіонат.

Мудрик і Лунін у запасі

Тому єдиний вихід для команди Френка Лемпарда – виграти цю саму Лігу чемпіонів. Реал же на першій стадії плей-офф пройшов Ліверпуль і був готовий до перемоги над черговим суперником з Англії.

У поєдинку в Мадриді могло відбутись "українське дербі". Але тренери очікувано залишили Андрія Луніна та Михайла Мудрика на лаві запасних. Перший тайм пройшов при рівній грі, Челсі створював моментів не менше за опонента.

Перевага у класі за рівної гри

Втім відкрити рахунок змогли саме господарі. Кулібалі проспав закидання від Карвахаля на Вінісіуса, давши бразильцю пробити з близької відстані. М'яч відбив Аррісабалага, але першим на добиванні був Бензема, який доправив його у порожні ворота.

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По перерві лондонці знову не програвали супернику по грі. Але на цей раз гостей підвели Кукурелья та Чілвелл. Іспанець вийшов на заміну і вже за три хвилини проспав забігання Родріго.

Бразилець вийшов би сам-на-сам із воротарем Челсі, але його відверти збив Чілвелл. Як наслідок, суддя виписав Бену червону картку, залишивши підопічних Лемпарда у меншості.

Наслідки вилучення

Після цього Челсі розклеївся, віддав ініціативу і явно не був проти піти з поля за мінімальної поразки. Реал же це відчув і притис лондонців до воріт. Врешті решт підопічні Анчелотті таки забили другий гол.

На 71 хвилині Марко Асенсіо вийшов на заміну, а вже за три хвилини точно пробив з лінії карного майданчика після пасу від Вінісіуса. Реал хотів забити і третій, але Челсі вдалось уникнути розгрому.

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Михайло Мудрик так весь матч і провів на лаві. Цей рахунок робить мадридців явним фаворитом у дуелі. Матч-відповідь пройде за тиждень, 18 квітня, у Лондоні на "Стемфорд Брідж".