Онлайн-трансляція матчу Реал – Баварія в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

8 травня Реал та Боруссія проведуть матч-відповідь в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2023-2024. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в Мадриді.

У середу, 8 травня, у Лізі чемпіонів пройде останній матч-відповідь 1/2 фіналу сезону 2023-2024. У столиці Іспанії мадридський Реал прийме мюнхенську Баварію, пише 24 Канал.

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Баварія рятує сезон?

Тиждень тому команди видали яскраву зустріч у Мюнхені, яка подарувала фанатам чотири голи. Баварія та Реал розписали нічию (2:2) та відклали розіграш путівки у фінал на битву в Мадриді.

Обидві команди вже повністю сконцентровані на Лізі чемпіонів. Реал вже гарантував собі чемпіонство у Ла Лізі, а Баварія вже навпаки поступилась "Срібною салатницею" Баєру.

Тож для мюнхенців Ліга чемпіонів є можливістю врятувати сезон. Завадити їм в цьому має Андрій Лунін, який відіграє важливу роль у "бланкос" цього сезону та став основним кіпером на фоні травми Куртуа.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Реал – Баварія на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Баварія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.