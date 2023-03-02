До півфіналу Кубка Іспанії вийшли Реал, Барселона, Осасуна та Атлетік. І жереб звів один проти одного саме Реал та Барселону, які у півфінальному протистоянні визначатимуть, хто з них зіграє у фіналі. Перший матч півфіналу команди проведуть у Мадриді 2 березня, а матч-відповідь в Барселоні запланований на 5 квітня.

До теми Реал і Барселона зіграють втретє за сезон: хто фаворит у битві за фінал Кубка Іспанії

Для команд це буде третій матч в цьому сезоні один проти одного. В першому вони зіграли в рамках чемпіонату Іспанії, і Реал переміг вдома 3:1. Тоді, до слова, у воротах "вершкових" стояв українець Андрій Лунін.

Другий матч відбувся у фіналі Суперкубка Іспанії. І цього разу вже Барселона здобула перемогу з рахунком 3:1.

Матч Реал – Барселона розпочнеться 22:00. Сайт 24 Каналу проведе тестову онлайн-трансляцію цього матчу. Вона буде доступна в цій новині.