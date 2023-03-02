В полуфинал Кубка Испании вышли Реал, Барселона, Осасуна и Атлетик. И жребий свел друг против друга именно Реал и Барселону, которые в полуфинальном противостоянии будут определять, кто из них сыграет в финале. Первый матч полуфинала команды проведут в Мадриде 2 марта, а ответный матч в Барселоне запланирован на 5 апреля.

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Для команд это будет третий матч в этом сезоне друг против друга. В первом они сыграли в рамках чемпионата Испании, и Реал победил дома 3:1. Тогда, к слову, в воротах "сливочных" стоял украинец Андрей Лунин.

Второй матч прошел в финале Суперкубка Испании. И на этот раз уже Барселона одержала победу со счетом 3:1.

Матч Реал – Барселона начнется в 22:00. Сайт 24 Канала проведет тестовую онлайн-трансляцию этого матча. Она будет доступна в этой новости.