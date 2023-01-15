Реал - Барселона: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Іспанії

В неділю, 15 січня, визначиться новий володар Суперкубка Іспанії. У фінальному матчі зійдуться Реал та Барселона. Гра розпочнеться о 21:00, а сайт 24 каналу проведе онлайн-трансляцію цього матчу.

Формат Суперкубка Іспанії передбачає, що в ньому зіграють чотири команди. Це два фіналісти Кубка Іспанії та дві найкращі команди Ла Ліги. Якщо одна з цих команд грала у фіналі, то додаткове місце отримує третя найкраща команда з чемпіонату. А сам трофей розігрується не на початку сезону, а в січні. Та й матчі проводять не в Іспанії – цього сезону їх вирішили провести в Саудівській Аравії.

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У січні 2023 року за трофей боротьбу вели Реал, Валенсія, Барселона та Бетіс. Вони зіграли півфінали. І в обох випадках переможця пари та учасника фіналу визначали у серії пенальті. Спочатку Реал переміг Валенсію, а згодом Барселона здолала Бетіс. Відтак саме Реал та Барселона зіграють у матчі за Суперкубок Іспанії. Ця гра відбудеться в неділю, 15 січня. І розпочнеться о 21:00.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Барселона.

Реал – Барселона онлайн