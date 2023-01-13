Бетіс – Барселона 2:2 (по пен. 2:4)

Голи: Фекір, 77, Морон, 101 – Левандовський, 40, Фаті, 93

У Саудівській Аравії на стадіоні імені Короля Фахда відбувся півфінальний поєдинок Суперкубка Іспанії між командами Бетіс та Барселона.

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Суперники підготували вболівальникам справжній спектакль, тримаючи в напрузі протягом всього поєдинку.

Бетіс дав справжній бій Барселоні

Номінальні гості відкрили рахунок під завісу першого тайму. Форвард Барси Роберт Левандовський вдало зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч під стійку – 1:0.

Команда Мануеля Пеллегріні відігралася на 77-й хвилині матчу. Набіль Фекір скористався точною передачею партнера по команді, відправивши мяч у сітку воріт "гранатових".

За кілька хвилин Левандовський знов вивів свою команду вперед. Але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт. До речі, це був другий скасований м'яч Барселони. В першому таймі "жертвою" VAR став Педрі.

Основний час матчу завершився внічию 1:1. Такий рахунок не влаштовував підопічних Хаві, які вже на 93-й хвилині першого овертайму таки досягли свого. Фаті в один дотик влучно пробив по воротах Бетіса – 2:1.

Однак цей гол не зламав "зелено-білих". Нападник Бетіса Морон фантастичним ударом п'ятою відновив паритет – 2:2.

Додатковий час так і не визначив фіналіста, тож суперників чекала футбольна лотерея. Героєм серії одинадцятиметрових став воротар Барси тер Штеген. Два бездоганні сейви німця вивели "блаугранас" у фінал Суперкубка Іспанії.

Відеоогляд матчу Бетіс – Барселона

Варте уваги! У фіналі Суперкубка Іспанії глядачі стануть свідками Ель-Класіко, в якому зустрінуться Реал та Барселона.