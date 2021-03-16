Реал вдруге переміг Аталанту та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відео

Реал 16 березня прйимав Аталанту у матчі-відповіді Ліги чемпіонів. "Вершкові" без проблем перемогли суперника і в другому матчі – 3:1.

Реал – Аталанта 3:1

Гол: Бензема, 34, Рамос, 60 (пен.), Асенсіо, 85 – Мюріель, 83

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Перший матч в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершився мінімальною перемогою Реала (0:1) . Цей гол на виїзді тепер значно допоміг "мадридцям" у другому поєдинку.

Аталанта могла відкривати рахунок вже на 3-й хвилині, але слабким вийшов удар від Госенса з ближнього кута воротарського, після подачі Мюріеля з лівого флангу.

На 26-й хвилині вже Реал міг розмочити нулі на табло. Бензема чудово асистував партнерові в центрі штрафного, і Спортьєлло навіть впав на п'яту точку, поки чекав удару від бразильця. Гімшіті кинувся під м'яч і Вінісіус потрапив в спину захиснику.

Згодом "вершкові" все ж відкрили рахунок у матчі. Модріч перехопив жахливу передачу Спортьєлло зі своєї штрафної у лівий фланг, і хорват вийшов один на один з кіпером, але не поскупився і покотив поперек поля. Бензема пробив по напівпорожніх воротах.

Відео голу Бенземи

Наприкінці першого тайму Маліновський пробив метрів з двадцяти. Він отримав м'яч у кута штрафного, змістився трохи ближче до центру і розчохлив свою ліву. М'яч перелетів дальню дев'ятку.

Після перерви Реал продовжив тиск на ворота італійців. Вінісіус в одиночку пройшов всю чужу половину, зник у центр штрафної, обіграв там суперників і вибрався до воріт, але не влучив у кут, покотивши м'яч повз ноги Спортьєлло.

На 60-й хвилині Толой зніс Вінісіуса у межі штрафного, але арбітр вказав на 11-метровий удар. Ілічич привіз момент на свої ворота.

Рамос впевнено реалізував пенальті, пробивши в лівий від себе кут. Спортьєлло стрибав у потрібну сторону, але м'яч не дістав.

Відео голу Рамоса

Наприкінці матчу Аталанті вдалося відквитати один м'яч, але це не врятувало команду. Точно в правий верхній кут пробив зі штрафного з підкруткою Мюріель.

Відео голу Мюріеля

"Вершковтх" не влаштував такий розклад і через хвилину вони знову зробили розрив у рахунку в два м'ячі. Васкес протягнув м'яч і віддав на Асенсіо, який прийняв круглий снаряд і влучив у ближній кут воріт.

Відео голу Асенсіо

Наприкінці матчу Маліновський знову запускав свою грамату, але м'яч пролетів вище воріт.

Таким чином, Реал здолав Аталанту за умою двох матчів з рахунком 4:1. Українці Руслан Маліновський та Віктор Коваленко припинили боротьбу за трофей у цьому сезоні.

Реал – Аталанта відеоогляд